Чи підвищилися тарифи на воду в Дніпрі з 1 квітня

У Дніпрі з 1 квітня мали підвищитися тарифи на воду. У КП “Дніпроводоканал” відповіли, чи зросла ціна на послуги.
Якщо коротко, то поки що нічого не змінилося. Як зазначили в “Дніпроводоканал”, з 1 квітня справді мало подорожчати водопостачання, втім, НКРЕКП так і не встановили нові тарифи.
Тарифи на 2023 рік на послуги КП «Дніпроводоканал», як і тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення інших підприємств, що регулюються НКРЕКП, планувалося підвищувати у два етапи: з 01 січня та з 01 липня 2023 року. Потім дата 01 січня була змінена на 01 квітня 2023 року, але встановлення НКРЕКП відповідних тарифів поки що не відбулося, – йдеться в повідомленні КП.
Зазначається, що відомство чекає від НКРЕПу відповідного рішення і проінформує мешканців Дніпра, якщо тарифи зростуть.
Наскільки мали зрости тарифи?
на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:
З 1 липня:
Нагадаємо, зараз мешканці Дніпра сплачують за 1 куб води 31,36 грн, де 18,16 це тариф за централізоване водопостачання, а 13,20 грн за водовідведення.
Зазначимо, що в середньому платіжка за воду мала збільшитися на 60 гривень. Раніше в Дніпрі вже підвищили абонплату за воду. Що ж стосується тарифів на електроенергію, то вони не зміняться принаймні до 30 квітня.
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