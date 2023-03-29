Наче рання сакура: у Дніпрі на бульварі Слави квітне калина Фаррера (ФОТО)

У Дніпрі квітне калина Фаррера.

Поки всі чекають на теплу весну та сезон цвітіння сакури, на Перемозі розквітла рожева калина Фаррера, яка дуже нагадує японський символ цієї пори року. Декілька кущів знаходяться на бульварі Слави.

Калина Фаррера – це декоративний кущ-чагарник, який під час цвітіння виділяє солодкий аромат. Зацвітає досить рано, ще до появи листя, зазвичай у лютому-березні. Іноді, якщо зима тепла, то навіть в січні. Приїхала калина до нас з Південного Китаю.

Зазвичай, її висаджують в саду та в парках, як декоративну рослину.

Dnepr.info зазняв для вас ці чарівні кущі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чудернацькі гриби, які “вполювали” поблизу Дніпра. А на Набережній Перемоги зацвіли сонячні нарциси – алея цих весняних квітів тягнеться від скверу “Прибережний” до кільця на Перемозі.

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