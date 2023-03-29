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  • Наче рання сакура: у Дніпрі на бульварі Слави квітне калина Фаррера (ФОТО)

Наче рання сакура: у Дніпрі на бульварі Слави квітне калина Фаррера (ФОТО)

Сьогодні 14:12
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У Дніпрі квітне калина Фаррера.

Новости Днепра про Наче рання сакура: у Дніпрі на бульварі Слави квітне калина Фаррера (ФОТО)

Поки всі чекають на теплу весну та сезон цвітіння сакури, на Перемозі розквітла рожева калина Фаррера, яка дуже нагадує японський символ цієї пори року. Декілька кущів знаходяться на бульварі Слави. 

Калина Фаррера – це декоративний кущ-чагарник, який під час цвітіння виділяє солодкий аромат. Зацвітає досить рано, ще до появи листя, зазвичай у лютому-березні. Іноді, якщо зима тепла, то навіть в січні. Приїхала калина до нас з Південного Китаю. 

Зазвичай, її висаджують в саду та в парках, як декоративну рослину. 

Dnepr.info зазняв для вас ці чарівні кущі. 

Новости Днепра про Наче рання сакура: у Дніпрі на бульварі Слави квітне калина Фаррера (ФОТО)

Новости Днепра про Наче рання сакура: у Дніпрі на бульварі Слави квітне калина Фаррера (ФОТО)

Новости Днепра про Наче рання сакура: у Дніпрі на бульварі Слави квітне калина Фаррера (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чудернацькі гриби, які “вполювали” поблизу Дніпра. А на Набережній Перемоги зацвіли сонячні нарциси – алея цих весняних квітів тягнеться від скверу “Прибережний” до кільця на Перемозі. 

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Новости Днепра про Наче рання сакура: у Дніпрі на бульварі Слави квітне калина Фаррера (ФОТО)Українська

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