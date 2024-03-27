На Днепропетровщине мужчина обиделся на жену и сообщил о минировании собственного дома

Следователи сообщили 30-летнему мужчине о подозрении.

В Каменском районе после семейной ссоры мужчина обиделся на жену и сообщил в полицию о минировании собственного дома.

По указанному адресу немедленно выехали правоохранители. Они обследовали помещения домовладения и прилегающую территорию — взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ выяснили, что к псевдоминированию причастен 30-летний мужчина. Правоохранители изъяли у злоумышленника мобильный телефон, с которого поступило сообщение, — рассказали в полиции.

26 марта мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске пьяный мужчина сообщил в полицию об «убийстве», которого не было.

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