На Дніпропетровщині чоловік образився на дружину та повідомив про замінування власного будинку

Слідчі повідомили 30-річному чоловіку про підозру.

У Кам’янському районі після сімейної суперечки чоловік образився на дружину та повідомив до поліції про замінування власного будинку.

За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці. Вони обстежили приміщення домоволодіння та прилеглу територію – вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ зʼясували, що до псевдозамінування причетний 30-річний чоловік. Правоохоронці вилучили у зловмисника мобільний телефон, з якого надійшло повідомлення, – розповіли у поліції.

26 березня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження обʼєктів власності). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську п’яний чоловік повідомив до поліції про «вбивство», якого не було.

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