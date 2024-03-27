Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

Сьогодні 12:30
просмотров

У ботанічному саду ДНУ - вже справжня весна!

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

Кожного дня там розквітають все нові і нові рослини. Так, нещодавно ми писали, що у ботсаду розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів.

А через кілька днів там зацвіла сон-трава – її ще називають анемона, сон-зілля, сонник.

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

Фото опублікував на своїй ФБ-сторінці Анатолій Кабар, директор ботанічного саду ДНУ.

Також у цій зеленій зоні квітує мигдаль бухарський:

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

А також рододендрон даурський:

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі палії підпалили балку, де масово квітнув червонокнижний шафран сітчастий.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Градусник у центрі, люстра у «Салюті» та вітражі у ЦУМі: що виготовляли на фабриці кришталю у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:35
    Градусник у центрі, люстра у «Салюті» та вітражі у ЦУМі: що виготовляли на фабриці кришталю у Дніпрі (ФОТО)

    Понад 30 років тому в одній із балок Дніпра виготовляли…

    Сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 8 годин: кому не пощастить
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    Сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 8 годин: кому не пощастить

    Ще є час зарядити гаджети!

    Погода на 27 березня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 27 березня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

    Бажаємо гарного дня, друзі!

    Мінімальна видимість: метеорологи попередили про небезпечне природне явище у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Вчора 21:59
    Мінімальна видимість: метеорологи попередили про небезпечне природне явище у Дніпрі

    У Дніпрі очікується сильний туман.

    Наверх