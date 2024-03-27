У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

У ботанічному саду ДНУ - вже справжня весна!

Кожного дня там розквітають все нові і нові рослини. Так, нещодавно ми писали, що у ботсаду розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів.

А через кілька днів там зацвіла сон-трава – її ще називають анемона, сон-зілля, сонник.

Фото опублікував на своїй ФБ-сторінці Анатолій Кабар, директор ботанічного саду ДНУ.

Також у цій зеленій зоні квітує мигдаль бухарський:

А також рододендрон даурський:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі палії підпалили балку, де масово квітнув червонокнижний шафран сітчастий.

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