У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

Кожного дня там розквітають все нові і нові рослини. Так, нещодавно ми писали, що у ботсаду розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів.
А через кілька днів там зацвіла сон-трава – її ще називають анемона, сон-зілля, сонник.
Фото опублікував на своїй ФБ-сторінці Анатолій Кабар, директор ботанічного саду ДНУ.
Також у цій зеленій зоні квітує мигдаль бухарський:
А також рододендрон даурський:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі палії підпалили балку, де масово квітнув червонокнижний шафран сітчастий.
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Александра Лучка
Автор:
Понад 30 років тому в одній із балок Дніпра виготовляли…
Ще є час зарядити гаджети!
Бажаємо гарного дня, друзі!
У Дніпрі очікується сильний туман.