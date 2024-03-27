В Днепре в ботсаду массово цветут миндаль, сон-трава и рододендрон (ФОТО)

Каждый день там расцветают все новые и новые растения. Так, недавно мы писали, что в ботсаду расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц.
А через несколько дней там зацвела сон-трава — ее еще называют анемона, сон-зелье.
Фото опубликовал на своей ФБ-странице Анатолий Кабар, директор ботанического сада ДНУ.
Также в этой зеленой зоне цветет миндаль бухарский:
А также рододендрон даурский:
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге поджигатели подожгли балку, где массово цвел краснокнижный шафран сетчатый.
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