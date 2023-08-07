На Днепропетровщине мама разыскивает свою несовершеннолетнюю дочь: нужна ваша помощь

Полиция Павлограда разыскивает 14-летнюю Анастасию Василькову.

К правоохранителям обратилась мать и сообщила об исчезновении дочери. Известно, что 6 августа в 7:00 она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные русые до плеч, глаза серые.

Была одета: шорты голубого цвета, голубая майка, кроссовки розово-голубовато-черные, черная панама с белым узором.

Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (095) 583 54 86 или 102.

Важна любая информация!

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