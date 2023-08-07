На Днепропетровщине мама разыскивает свою несовершеннолетнюю дочь: нужна ваша помощь

К правоохранителям обратилась мать и сообщила об исчезновении дочери. Известно, что 6 августа в 7:00 она ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные русые до плеч, глаза серые.
Была одета: шорты голубого цвета, голубая майка, кроссовки розово-голубовато-черные, черная панама с белым узором.
Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (095) 583 54 86 или 102.
Важна любая информация!
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