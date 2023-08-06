В Днепре на Тополе-3 девушка выпала из окна: спасти ее не удалось

На месте работают правоохранители, которые выясняют все детали и обстоятельства трагического события.

Пока никакие подробности инцидента неизвестны. В сети только распространили фото с места событий.

В воскресенье, 6 августа, в Днепре на Тополе-3 произошла трагедия. Там девушка выпала из окна.

В воскресенье, 6 августа, синоптики предупреждают о непогоде в некоторых…

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