В Днепре на Тополе-3 девушка выпала из окна: спасти ее не удалось

Пока никакие подробности инцидента неизвестны. В сети только распространили фото с места событий.
Спасти девушку не удалось.
На месте работают правоохранители, которые выясняют все детали и обстоятельства трагического события.
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