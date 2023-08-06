У Дніпрі на Тополі-3 дівчина випала з вікна: врятувати її не вдалося

У неділю, 6 серпня, у Дніпрі на Тополі-3 сталася трагедія. Там дівчина випала з вікна.

Наразі жодні подробиці інциденту невідомі. У мережі лише розповсюдили фото з місця подій.

Врятувати дівчину не вдалося.

На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі деталі та обставини трагічної події.

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