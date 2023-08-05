В Днепропетровской области водитель умер от удара током — Минэнерго

Несчастный случай на Днепропетровщине произошел 4 августа поздно вечером.

Как сообщает Минэнерго в своем телеграм-канале, водитель экскаватора погиб во время несанкционированных земляных работ.

Мужчина задел ковшом линию электропередач и оборвал линию.

Пока ситуация с электроэнергией в городе и области остается стабильной.

Также, во время ремонтных работ в Одесской области, бригада строителей из-за нарушения техники безопасности получила многочисленные ожоги.

Читайте также

Українська Русский

Автор: