В Днепропетровской области водитель умер от удара током — Минэнерго

Как сообщает Минэнерго в своем телеграм-канале, водитель экскаватора погиб во время несанкционированных земляных работ.
Мужчина задел ковшом линию электропередач и оборвал линию.
Пока ситуация с электроэнергией в городе и области остается стабильной.
Также, во время ремонтных работ в Одесской области, бригада строителей из-за нарушения техники безопасности получила многочисленные ожоги.
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