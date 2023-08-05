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В Днепропетровской области водитель умер от удара током — Минэнерго

Сегодня 14:57
просмотров

Несчастный случай на Днепропетровщине произошел 4 августа поздно вечером.

Новости Днепра про В Днепропетровской области водитель умер от удара током - Минэнерго

Как сообщает Минэнерго в своем телеграм-канале, водитель экскаватора погиб во время несанкционированных земляных работ.

Мужчина задел ковшом линию электропередач и оборвал линию.

Пока ситуация с электроэнергией в городе и области остается стабильной.

Также, во время ремонтных работ в Одесской области, бригада строителей из-за нарушения техники безопасности получила многочисленные ожоги.

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