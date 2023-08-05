На Днепропетровщине неизвестные вандалы надругались над могилами защитников

Об этом сообщает телеграм-канал «Свої Кривий Ріг»
Преступники сняли государственные флаги и сломали флагштоки на аллее почётных захоронений кладбища Широкая Дача.
О совершенном преступлении рассказала жена павшего защитника.
По предварительным данным, пострадало около 7 могил. Вандалов разыскивают правоохранители, ведется следствие.
Сегодня мы также сообщали, что вандалы разбили пианино на Набережной.
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Козенко Антон
Автор:
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