На Днепропетровщине неизвестные вандалы надругались над могилами защитников

В городе Кривой Рог Днепропетровской области неизвестные вандалы надругались над могилами защитников.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свої Кривий Ріг»

Преступники сняли государственные флаги и сломали флагштоки на аллее почётных захоронений кладбища Широкая Дача.

О совершенном преступлении рассказала жена павшего защитника.

По предварительным данным, пострадало около 7 могил. Вандалов разыскивают правоохранители, ведется следствие.

Сегодня мы также сообщали, что вандалы разбили пианино на Набережной.

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