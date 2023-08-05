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  • На Днепропетровщине неизвестные вандалы надругались над могилами защитников

На Днепропетровщине неизвестные вандалы надругались над могилами защитников

Сегодня 18:48
просмотров

В городе Кривой Рог Днепропетровской области неизвестные вандалы надругались над могилами защитников.

Новости Днепра про На Днепропетровщине неизвестные вандалы надругались над могилами защитников

 

Об этом сообщает телеграм-канал «Свої Кривий Ріг»

Преступники сняли государственные флаги и сломали флагштоки на аллее почётных захоронений кладбища Широкая Дача.

О совершенном преступлении рассказала жена павшего защитника.

По предварительным данным, пострадало около 7 могил. Вандалов разыскивают правоохранители, ведется следствие.

Сегодня мы также сообщали, что вандалы разбили пианино на Набережной.

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