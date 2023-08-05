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Помогите найти: на Днепропетровщине ищут 34-летнюю женщину

Сегодня 14:02
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В городе Каменское ищут 34-летнюю Алину Корякову.

Новости Днепра про Помогите найти: на Днепропетровщине ищут 34-летнюю женщину

Правоохранители просят помочь найти женщину, которая 27 июля в 10:20 ушла из дому в с. Кулиши, ул. Яблоневая, но до сих пор не вернулась.

Личные приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, прическа каре.

Была одета в синие джинсы и синюю футболку, с голубой надписью, а также в синие кроссовки.

У женщины есть особенности поведения.

Все, кто имеет какие-либо свидетельства об Алине, просьба сообщить в отделение полиции №1 Каменского районного управления полиции или по телефонам 0689734622 или 102.

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