Допоможіть знайти: на Дніпропетровщині шукають 34-річну жінку

Правоохоронці просять допомогти жінку, яка 27 липня о 10:20 пішла з місця мешкання с. Куліші, вул. Яблунева, та досі не повернулась додому.
Особисті прикмети: зріст 173 см, худорлявої статури, очі блакитні, волосся темно-русяве, зачіска каре.
Була одягнена у сині джинси та синю футболку, з блакитним написом, а також у сині кросівки.
Жінка має особливості поведінки.
Усі, хто має будь-які свідчення про Аліну, прохання повідомити до відділення поліції №1 Кам’янського районного управління поліції або за телефонами 0689734622 чи 102.
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