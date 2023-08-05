Допоможіть знайти: на Дніпропетровщині шукають 34-річну жінку

У місті Кам'янське шукають 34-річну Аліну Корякову.

Правоохоронці просять допомогти жінку, яка 27 липня о 10:20 пішла з місця мешкання с. Куліші, вул. Яблунева, та досі не повернулась додому.

Особисті прикмети: зріст 173 см, худорлявої статури, очі блакитні, волосся темно-русяве, зачіска каре.

Була одягнена у сині джинси та синю футболку, з блакитним написом, а також у сині кросівки.

Жінка має особливості поведінки.

Усі, хто має будь-які свідчення про Аліну, прохання повідомити до відділення поліції №1 Кам’янського районного управління поліції або за телефонами 0689734622 чи 102.

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