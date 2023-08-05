Днепровские вандалы: на Набережной разбили пианино

Вырвали несколько клавиш, струны и молоточки из рамы. Хулиганы использовали обычный камень, который оставили рядом с пианино.

Мотивы вандалов выясняются, но уже известно, что музыкальный инструмент получил большие повреждения.

На входе в Монастырский остров неизвестные хулиганы разбили пианино.

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