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Днепровские вандалы: на Набережной разбили пианино

Сегодня 08:22
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На входе в Монастырский остров неизвестные хулиганы разбили пианино.

Новости Днепра про Днепровские вандалы: на Набережной разбили пианино

Мотивы вандалов выясняются, но уже известно, что музыкальный инструмент получил большие повреждения.

Вырвали несколько клавиш, струны и молоточки из рамы. Хулиганы использовали обычный камень, который оставили рядом с пианино.

Правоохранители ищут нарушителей общественного спокойствия.

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Новости Днепра про Днепровские вандалы: на Набережной разбили пианиноУкраїнська Новости Днепра про Днепровские вандалы: на Набережной разбили пианиноРусский

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