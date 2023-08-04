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В Днепре появится огромный трехуровневый ТРЦ: где и как выглядит

Сегодня 19:10
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В Днепре запланировано строительство нового огромного торгового центра.

Новости Днепра про В Днепре появится огромный трехуровневый ТРЦ: где и как выглядит

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Новый ТРЦ Topol Mall построят на жилом массиве Тополь. Здание будет расположено на ключевой транспортной артерии района, где ежедневный пассажиропоток составляет более 140 тысяч человек. Точная локация не указывается.

Общая площадь нового ТРЦ – 13,7 тыс. кв.м, из которых 11,4 тыс. кв.м будет отведено в аренду. Открытие запланировано на 4 квартал 2025 года.

Деталей о ТРЦ пока немного, но есть несколько концепт-фото.

Новости Днепра про В Днепре появится огромный трехуровневый ТРЦ: где и как выглядит

Для посетителей обустроят подземный паркинг на 124 авто и 104 места на парковке под открытым небом.

Арендаторов в ТРЦ будут подбирать под интересы жителей микрорайона.

Девелопером проекта является ABV Estate. Судя по сайту компании, она занимается коммерческой недвижимостью в Днепре. Один из последних проектов – БЦ ARENA TOWER.

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Новости Днепра про В Днепре появится огромный трехуровневый ТРЦ: где и как выглядитУкраїнська Новости Днепра про В Днепре появится огромный трехуровневый ТРЦ: где и как выглядитРусский

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