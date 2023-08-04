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В Днепре на Победе нашли гнездование редких птиц (ФОТО)

Сегодня 21:28
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В Днепре на Победе сняли редкую птицу.

Новости Днепра про В Днепре на Победе нашли гнездование редких птиц (ФОТО)

На жилом массиве Победа, а именно на косе, горожане обнаружили гнездование редких птиц.

Об этом рассказала на Facebook-странице днепрянка Ольга Левченко.

На фото – бугайчик. Это небольшая птица с басовитым голосом. Во время охоты на маленьких рыбок и лягушат пернатый делает невероятные акробатические трюки, которым позавидуют опытные гимнасты.

Птица относиться к семейству цаплевых и живет на берегу пресных водоемов.

“Птица занесена в Бернскую конвенцию и охраняется Директивой Европейского союза по охране диких птиц и Соглашением по охране афро-евразийских мигрирующих водоплавающих пернатых. Для них в Европе создается Изумрудная полоса – территории особого природоохранного статуса. Когда наша страна войдет в ЕС, меры по восстановлению и охране видов фауны на этих территориях будут финансироваться. Не уверена, что в Изумрудную сеть попадет наша коса, но несколько ценных птиц мы на ней все же имеем”, – написала Ольга Левченко.

Новости Днепра про В Днепре на Победе нашли гнездование редких птиц (ФОТО)

Фото: fb Eugene Shnaider

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