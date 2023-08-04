В Верховной Раде попытаются остановить ночной террор стритрейсеров

Законопроект №9564 был зарегистрирован 4 августа и опубликован на сайте Верховной Рады.
Речь идет о стритрейсерах и диких гонщиках, которые не дают спать горожанам по ночам. Народные избранники предлагают штрафовать водителей автомобилей и мотоциклов, превышающих допустимый уровень шума.
Если раньше эти звуки мешали спать, то сейчас многим они напоминают звуки «шахедов» и ракет. Это часто создает дискомфорт для людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, а правоохранителям и военным мешает выполнять свою работу.
Впервые за правонарушение предлагается наказывать фиксированным штрафом в 17 тысяч гривен. В случае повторения – штраф 34 тысяч гривен с возможным лишением права управления транспортными средствами сроком от трех до шести месяцев.
Однако сработает ли такая инициатива — увидим впоследствии.
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