Аномальная жара в Днепре: советы специалистов

Некоторые горожане фиксируют настоящие температурные рекорды.
Защититься от жары трудно даже у кондиционера. Столбики термометра фиксируют +40-50 градусов на солнце.
Кардиологи советуют пожилым людям не выходить во двор до 17 часов. Обязательно надевайте кепку и пейте прохладную воду маленькими глотками.
В такую погоду лучше воздержаться от физической активности во дворе. Мокрое полотенце или душ помогут временно улучшить состояние организма.
На улице лучше одевать легкую одежду светлого цвета и пить 2-3 литра воды в сутки.
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