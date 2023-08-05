Аномальная жара в Днепре: советы специалистов

Сегодня в Днепре погодные аномалии.

Некоторые горожане фиксируют настоящие температурные рекорды.

Защититься от жары трудно даже у кондиционера. Столбики термометра фиксируют +40-50 градусов на солнце.

Кардиологи советуют пожилым людям не выходить во двор до 17 часов. Обязательно надевайте кепку и пейте прохладную воду маленькими глотками.

В такую ​​погоду лучше воздержаться от физической активности во дворе. Мокрое полотенце или душ помогут временно улучшить состояние организма.

На улице лучше одевать легкую одежду светлого цвета и пить 2-3 литра воды в сутки.

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