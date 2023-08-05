Ужасное ДТП на трассе Днепр-Павлоград (ВИДЕО)

Об этом сообщает телеграм-канал Pro.Pavlograd.
По предварительной информации, погибшие и раненые. Пострадавшие отправлены в больницу.
В настоящее время дополнительная информация уточняется.
Обновлено: автомобиль Mitsubishi вылетел с дороги и опрокинулся. В результате аварии 43-летний водитель погиб
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