Ужасное ДТП на трассе Днепр-Павлоград (ВИДЕО)

Сегодня на трассе Днепр-Павлоград произошло ужасное ДТП.

Об этом сообщает телеграм-канал Pro.Pavlograd.

По предварительной информации, погибшие и раненые. Пострадавшие отправлены в больницу.

В настоящее время дополнительная информация уточняется.

Обновлено: автомобиль Mitsubishi вылетел с дороги и опрокинулся. В результате аварии 43-летний водитель погиб

Читайте також:

Аномальная жара в Днепре: советы специалистов

Очередной трансфер: СК Днепр определился с заменой для Довбика

Днепровские вандалы: на Набережной разбили пианино

Українська Русский

Автор: