Про це повідомляє телеграм-канал Pro.Pavlograd.
За попередньою інформацією є загиблі та поранені. Постраждалі відправлені до лікарні.
Наразі додаткова інформація уточнюється.
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