Жахливе ДТП на трасі Дніпро-Павлоград (ВІДЕО)

Сьогодні на трасі Дніпро-Павлоград трапилось жахливе ДТП.

Про це повідомляє телеграм-канал Pro.Pavlograd.

За попередньою інформацією є загиблі та поранені. Постраждалі відправлені до лікарні.

Наразі додаткова інформація уточнюється.

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