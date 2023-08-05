Жахливе ДТП на трасі Дніпро-Павлоград (ВІДЕО) - Днепр Инфо
Жахливе ДТП на трасі Дніпро-Павлоград (ВІДЕО)
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Сегодня 12:09

Сьогодні на трасі Дніпро-Павлоград трапилось жахливе ДТП.

Про це повідомляє телеграм-канал Pro.Pavlograd.

За попередньою інформацією є загиблі та поранені. Постраждалі відправлені до лікарні. 

Наразі додаткова інформація уточнюється. 

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