Очередной трансфер: СК Днепр определился с заменой для Довбика

Бывший нападающий черниговской Десны Александр Филиппов может вернуться в Украину.

Форвард бельгийского Сент-Трюйдена готовится к переходу в СК Днепр-1.

Об этом рассказал ведущий программы Татотаке Михаил Спиваковский.

«У Филиппова тяжелая ситуация в Сент-Трюйдене. Там гениальная схема, японцы покупают японцев, чтобы потом их продавать. Поэтому, несмотря на то, что главный тренер команды знает его из Риги, Филиппов за Сент-Трюйден не будет играть.»