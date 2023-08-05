Очередной трансфер: СК Днепр определился с заменой для Довбика

Форвард бельгийского Сент-Трюйдена готовится к переходу в СК Днепр-1.
Об этом рассказал ведущий программы Татотаке Михаил Спиваковский.
«У Филиппова тяжелая ситуация в Сент-Трюйдене. Там гениальная схема, японцы покупают японцев, чтобы потом их продавать. Поэтому, несмотря на то, что главный тренер команды знает его из Риги, Филиппов за Сент-Трюйден не будет играть.»
Филипповым интересуется и полтавская Ворскла, но сейчас он ближе к переходу в днепровский коллектив.
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