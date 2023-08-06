Когда спадет жара в Днепре и области: синоптики дали прогнозы

Впрочем, повезет с прохладой не всем регионам.
На западе снижение температуры будет ощутимым — ночью упадет до 13-18°, а днем столбики термометров покажут комфортные 20-25°. Также определенное ослабление жары ожидается на севере и Винницкой области — до 24-29° и местами здесь пройдут кратковременные дожди с грозами.
Между тем на Днепропетровщине еще будет жарко. Прогнозируют, что столбик термометра будет подниматься днем до 30-35 градусов.
Однако в западные и северные области Украины, а местами и в центральные регионы могут прийти ливни, шквалы ветра и град.
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