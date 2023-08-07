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  • На Дніпропетровщині мама розшукує свою неповнолітню доньку: потрібна ваша допомога

На Дніпропетровщині мама розшукує свою неповнолітню доньку: потрібна ваша допомога

Сьогодні 08:00
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Поліція Павлограда розшукує 14-річну Анастасію Василькову.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині мама розшукує свою неповнолітню доньку: потрібна ваша допомога

До правоохоронців звернулась мати та повідомила про зникнення доньки. Відомо, що 6 серпня о 7:00 вона пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. 

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темне русяве до плечей, очі сірі.

Була одягнута: шорти блакитного кольору, блакитна майка, кросівки рожево-блакитно-чорні, чорна панама з білим візерунком.

Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (095) 583 54 86 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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