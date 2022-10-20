На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасатели

Пока что МакДональдс работает только в двух городах Украины – Киеве и Львове, и судя по заявлениям кампании, в Днепре он откроется еще не скоро. Наш город – прифронтовой, а политика сети ресторанов такова, что в первую очередь они беспокоятся…

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