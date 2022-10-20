На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасатели

Они сообщили, что на улице Шевченко корова упала в погреб. На помощь владелице отправились спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте происшествия сотрудники ГСЧС выяснили, что корова провалилась в погреб на территории соседского домовладения.
Спасатели с помощью шанцевого инструмента и лебедки пожарного автомобиля достали бедняжку из ловушки и передали владельцам.
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