Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасатели

Сегодня 14:47
просмотров

19 октября в Службу спасения «101» обратились жители поселка Михайловка Новомосковского района.

Новости Днепра про На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасатели

Они сообщили, что на улице Шевченко корова упала в погреб. На помощь владелице отправились спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте происшествия сотрудники ГСЧС выяснили, что корова провалилась в погреб на территории соседского домовладения.

Новости Днепра про На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасатели

Спасатели с помощью шанцевого инструмента и лебедки пожарного автомобиля достали бедняжку из ловушки и передали владельцам.

Новости Днепра про На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасатели

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасателиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасателиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении
    Новости Днепра
    Сегодня 14:09
    Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении

    Бывшему нардепу Максиму Микитасю, который пытался "подкупить" мэра Днепра за…

    На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли
    Новости Днепра
    Сегодня 12:59
    На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли

    В Апостолово произошла смертельная авария.

    На Днепропетровщине чиновники продавали гумпомощь в селах
    Новости Днепра
    Сегодня 12:54
    На Днепропетровщине чиновники продавали гумпомощь в селах

    Сообщается, что руководители теробществ на Днепропетровщине получили гуманитарную помощь для…

    В Днепре на улице Электрической что-то сильно горело: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 11:15
    В Днепре на улице Электрической что-то сильно горело: подробности

    Вчера, 19 октября, в 21:59 на линию "101" сообщили о…

    Последние новости

    Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер
    Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

    Пока что МакДональдс работает только в двух городах Украины – Киеве и Львове, и судя по заявлениям кампании, в Днепре он откроется еще не скоро. Наш город – прифронтовой, а политика сети ресторанов такова, что в первую очередь они беспокоятся…

    Сегодня 15:18
    просмотров
    Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении
    Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении

    Бывшему нардепу Максиму Микитасю, который пытался "подкупить" мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении.

    Сегодня 14:09
    2
    просмотров
    В Днепре убивший ребенка мужчина полгода прятал в гараже труп пенсионера
    В Днепре убивший ребенка мужчина полгода прятал в гараже труп пенсионера

    В Днепре поймали серийного убийцу.

    Сегодня 13:36
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли
    На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли

    В Апостолово произошла смертельная авария.

    Сегодня 12:59
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине чиновники продавали гумпомощь в селах
    На Днепропетровщине чиновники продавали гумпомощь в селах

    Сообщается, что руководители теробществ на Днепропетровщине получили гуманитарную помощь для населения, но решили продать.

    Сегодня 12:54
    просмотров
    Где сегодня в Днепре нет воды: адреса
    Где сегодня в Днепре нет воды: адреса

    Сегодня, 20 октября, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

    Сегодня 12:24
    1
    просмотров
    РФ раздумывает над тем, чтобы вывести войска из Херсона, — британская разведка
    РФ раздумывает над тем, чтобы вывести войска из Херсона, — британская разведка

    Россияне готовятся бежать из Херсона.

    Сегодня 12:09
    просмотров
    В Днепре из-за экономии электроэнергии введут изменения в работе электротранспорта
    В Днепре из-за экономии электроэнергии введут изменения в работе электротранспорта

    В Днепре была введена тотальная экономия электроэнергии.

    Сегодня 11:45
    просмотров
    В Днепре на улице Электрической что-то сильно горело: подробности
    В Днепре на улице Электрической что-то сильно горело: подробности

    Вчера, 19 октября, в 21:59 на линию "101" сообщили о сильном пожаре на улице Электрической.

    Сегодня 11:15
    3
    просмотров
    Гигантская опухоль в ухе: в Днепре спасают больную кошку, которую бросили хозяева
    Гигантская опухоль в ухе: в Днепре спасают больную кошку, которую бросили хозяева

    В Днепре в помощи нуждается больная кошка, которую не захотели лечить хозяева.

    Сегодня 11:04
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх