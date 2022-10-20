На Дніпропетровщині корова впала до льоху: її діставали рятувальники

19 жовтня до Служби порятунку «101» звернулися мешканці селища Михайлівка Новомосковського району.

Вони повідомили, що на вулиці Шевченка корова впала до льоху. На допомогу власниці відправились рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці події співробітники ДСНС з’ясували, що корова провалилась до льоху на території сусідського домоволодіння.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструмента та лебідки пожежного автомобіля дістали бідолашну тварину з пастки та передали власникам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятують хвору кішку, яку кинули господарі.

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