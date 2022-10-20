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На Дніпропетровщині корова впала до льоху: її діставали рятувальники

Сьогодні 14:47
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19 жовтня до Служби порятунку «101» звернулися мешканці селища Михайлівка Новомосковського району.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині корова впала до льоху: її діставали рятувальники

Вони повідомили, що на вулиці Шевченка корова впала до льоху. На допомогу власниці відправились рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці події співробітники ДСНС з’ясували, що корова провалилась до льоху на території сусідського домоволодіння.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині корова впала до льоху: її діставали рятувальники

Рятувальники за допомогою шанцевого інструмента та лебідки пожежного автомобіля дістали бідолашну тварину з пастки та передали власникам.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині корова впала до льоху: її діставали рятувальники

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятують хвору кішку, яку кинули господарі.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині корова впала до льоху: її діставали рятувальникиУкраїнська

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