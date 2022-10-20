На Дніпропетровщині корова впала до льоху: її діставали рятувальники

Вони повідомили, що на вулиці Шевченка корова впала до льоху. На допомогу власниці відправились рятувальники.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці події співробітники ДСНС з’ясували, що корова провалилась до льоху на території сусідського домоволодіння.
Рятувальники за допомогою шанцевого інструмента та лебідки пожежного автомобіля дістали бідолашну тварину з пастки та передали власникам.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятують хвору кішку, яку кинули господарі.
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