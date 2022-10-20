У Дніпрі IT-шниця організувала ботоферму, яка поширювала пропаганду РФ в Європі

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області.
Відомо, через підконтрольну ботоферму створили близько 10 тисяч фейкових акаунтів, які поширювали російську пропаганду. Для реєстрації використовувати сім-карти українських, російських та європейських операторів.
Організацією займалася дніпрянка, яка раніше працювала в IT. Після початку повномасштабної війни, її завербували агенти ФСБ. За свою діяльність вона отримувала гроші з РФ.
Через ці канали ботоферма поширювала проросійські наративи і розганяла заклики до захоплення державної влади в Україні.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
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