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  • У Дніпрі IT-шниця організувала ботоферму, яка поширювала пропаганду РФ в Європі

У Дніпрі IT-шниця організувала ботоферму, яка поширювала пропаганду РФ в Європі

Сьогодні 14:17
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У Дніпрі працювала ботоферма, яка поширювала ворожу пропаганду в РФ.

Новости Днепра про У Дніпрі IT-шниця організувала ботоферму, яка поширювала пропаганду РФ в Європі

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області.

Відомо, через підконтрольну ботоферму створили близько 10 тисяч фейкових акаунтів, які поширювали російську пропаганду. Для реєстрації використовувати сім-карти українських, російських та європейських операторів.

Організацією займалася дніпрянка, яка раніше працювала в IT. Після початку повномасштабної війни, її завербували агенти ФСБ. За свою діяльність вона отримувала гроші з РФ.

Через ці канали ботоферма поширювала проросійські наративи і розганяла заклики до захоплення державної влади в Україні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за  ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Новости Днепра про У Дніпрі IT-шниця організувала ботоферму, яка поширювала пропаганду РФ в Європі

Новости Днепра про У Дніпрі IT-шниця організувала ботоферму, яка поширювала пропаганду РФ в Європі

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Новости Днепра про У Дніпрі IT-шниця організувала ботоферму, яка поширювала пропаганду РФ в ЄвропіУкраїнська

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