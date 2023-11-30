На Днепропетровщине больше года разыскивают 73-летнего дедушку: ушел из дома и пропал без вести

В Днепропетровской области полицейские разыскивают 73-летнего Анатолия Рашевского.
Известно, что 12 июля 2022 года мужчина ушел из дома в с. Александрополь Синельниковского района и пропал без вести.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза синие.
Особые приметы: страдает проблемами с памятью, плохо ориентируется на местности, татуировка на пальцах правой руки надпись «1950», вставная челюсть.
Был одет: спортивные брюки черного цвета, футболка светло-голубого цвета, рубашка светлого цвета.
Присмотритесь внимательно к фото! Если вы видели этого дедушку или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 095 514 45 41, 099 235 33 31 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю женщину: нужна ваша помощь.
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