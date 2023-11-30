На Дніпропетровщині більше року розшукують 73-річного дідуся: пішов з дому та зник безвісти

На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 73-річного Анатолія Рашевського.
Відомо, що 12 липня 2022 року чоловік пішов з дому у с. Олександропіль Синельниківського району та зник безвісти.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі сині.
Особливі прикмети: страждає на проблеми із пам’яттю, погано орієнтується на місцевості, має татуювання на пальцях правої руки напис «1950», вставна щелепа.
Був одягнений: спортивні штани чорного кольору, футболка світло-блакитного кольору, сорочка світлого кольору.
Придивіться уважно до фото! Якщо ви бачили цього дідуся чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 095 514 45 41, 099 235 33 31 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують безвісти зниклу 83-річну жінку: потрібна ваша допомога.
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