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  • На Дніпропетровщині більше року розшукують 73-річного дідуся: пішов з дому та зник безвісти

На Дніпропетровщині більше року розшукують 73-річного дідуся: пішов з дому та зник безвісти

Сьогодні 16:46
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині більше року розшукують 73-річного дідуся: пішов з дому та зник безвісти

На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 73-річного Анатолія Рашевського.

Відомо, що 12 липня 2022 року чоловік пішов з дому у с. Олександропіль Синельниківського району та зник безвісти.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі сині.

Особливі прикмети: страждає на проблеми із пам’яттю, погано орієнтується на місцевості, має татуювання на пальцях правої руки напис «1950», вставна щелепа.

Був одягнений: спортивні штани чорного кольору, футболка світло-блакитного кольору, сорочка світлого кольору.

Придивіться уважно до фото! Якщо ви бачили цього дідуся чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 095 514 45 41, 099 235 33 31 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують безвісти зниклу 83-річну жінку: потрібна ваша допомога.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині більше року розшукують 73-річного дідуся: пішов з дому та зник безвістиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині більше року розшукують 73-річного дідуся: пішов з дому та зник безвістиРусский

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