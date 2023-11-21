На Днепропетровщине 57-летний мужчина издевался над матерью: обижал, ругал и угрожал

Мужчине сообщили о подозрении.

В Синельниковском районе 57-летний мужчина систематически совершал психологическое насилие над матерью: он неоднократно оскорблял женщину, высказывался в ее адрес нецензурной лексикой, угрожал ей.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Сначала правоохранители проводили с обидчиком профилактические беседы, привлекали к ответственности по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд взыскивал с правонарушителя штрафы, но это на него не действовало.

После очередной ссоры, которую сын устроил матери, следователи открыли уголовное производство по статье 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении. За совершенное ему грозит наказание в виде общественных работ сроком от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо ареста сроком до шести месяцев, либо ограничения свободы сроком до пяти лет, либо лишения свободы сроком до двух лет.

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