На Днепр надвигается холодный антициклон Verena: синоптик рассказала, когда снова немного потеплеет

Готовьте теплые вещи!

Уже во вторник, 17 октября, в Украину придет антициклон Verena – он прогонит осадки, даже выйдет солнышко, однако все равно будет холодно.

Об этом сообщила на своей странице в ФБ известный синоптик Наталья Диденко.

Итак, 17 октября без осадков в Украине. Днем в большинстве областей +8+12 градусов, на юге +12+16 градусов. На востоке и севере – порывистый северо-западный ветер, осторожно! Да и шапки уже не помешают, потому что в ближайшую ночь и завтра утром всего +1+6 градусов, местами заморозки, – отметила Наталья Диденко.

По ее прогнозу, вся неделя в Украине — холодная, а на севере и западе местами пройдет мокрый снег.

В пятницу, субботу, воскресенье будет еще холоднее и в субботу на севере и западе местами пройдет мокрый снег, – добавила синоптик.

Но есть и хорошая новость: Наталья Диденко пишет, что на следующей неделе потеплеет.

Хочу забросить обнадеживающий ориентировочный прогноз – на следующей неделе, хоть и не надолго, но потеплеет, – написала она.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине уже началась зима: где выпал снег и ударили морозы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: