Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепр надвигается холодный антициклон Verena: синоптик рассказала, когда снова немного потеплеет

На Днепр надвигается холодный антициклон Verena: синоптик рассказала, когда снова немного потеплеет

Сегодня 17:50
просмотров

Готовьте теплые вещи!

Новости Днепра про На Днепр надвигается холодный антициклон Verena: синоптик рассказала, когда снова немного потеплеет

Уже во вторник, 17 октября, в Украину придет антициклон Verena – он прогонит осадки, даже выйдет солнышко, однако все равно будет холодно.

Об этом сообщила на своей странице в ФБ известный синоптик Наталья Диденко.

Итак, 17 октября без осадков в Украине. Днем в большинстве областей +8+12 градусов, на юге +12+16 градусов. На востоке и севере – порывистый северо-западный ветер, осторожно! Да и шапки уже не помешают, потому что в ближайшую ночь и завтра утром всего +1+6 градусов, местами заморозки, – отметила Наталья Диденко.

Новости Днепра про На Днепр надвигается холодный антициклон Verena: синоптик рассказала, когда снова немного потеплеет

По ее прогнозу, вся неделя в Украине — холодная, а на севере и западе местами пройдет мокрый снег.

В пятницу, субботу, воскресенье будет еще холоднее и в субботу на севере и западе местами пройдет мокрый снег, – добавила синоптик.

Но есть и хорошая новость: Наталья Диденко пишет, что на следующей неделе потеплеет.

Хочу забросить обнадеживающий ориентировочный прогноз – на следующей неделе, хоть и не надолго, но потеплеет, – написала она.

Новости Днепра про На Днепр надвигается холодный антициклон Verena: синоптик рассказала, когда снова немного потеплеет

Напомним, ранее мы писали, что в Украине уже началась зима: где выпал снег и ударили морозы.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепр надвигается холодный антициклон Verena: синоптик рассказала, когда снова немного потеплеетУкраїнська Новости Днепра про На Днепр надвигается холодный антициклон Verena: синоптик рассказала, когда снова немного потеплеетРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепровском районе Renault врезался в дерево: пострадала 70-летняя женщина
Новости Днепра
Сегодня 18:10
В Днепровском районе Renault врезался в дерево: пострадала 70-летняя женщина

Женщину госпитализировали.

В Днепропетровской области обворовывают фермеров
Новости Днепра
Сегодня 17:14
В Днепропетровской области обворовывают фермеров

На Днепропетровщине мужчины в течение месяца обворовывали фермеров.

В Днепре существенно подорожали яйца: обзор по супермаркетам
Новости Днепра
Сегодня 16:37
В Днепре существенно подорожали яйца: обзор по супермаркетам

Прогнозируют, что куриные яйца в этом году снова будут рекордсменом…

В Днепре и области стремительно растет заболеваемость ОРВИ
Новости Днепра
Сегодня 16:21
В Днепре и области стремительно растет заболеваемость ОРВИ

За прошедшую неделю количество больных ОРВИ выросло на 21%.

Последние новости

В Днепровском районе Renault врезался в дерево: пострадала 70-летняя женщина
В Днепровском районе Renault врезался в дерево: пострадала 70-летняя женщина

Женщину госпитализировали.

Сегодня 18:10
4
просмотров
ТОП-3 самые известные горы неподалеку Днепра: своя «Говерла» и место, где казаки прятали казну
ТОП-3 самые известные горы неподалеку Днепра: своя «Говерла» и место, где казаки прятали казну

Неподалеку от Днепра есть свои горы и скалы. Самая большая из них – гора Калитва была наблюдательным пунктом казаков. У каждой возвышенности есть свои легенды и секреты.

Сегодня 17:34
7
просмотров
В Днепропетровской области обворовывают фермеров
В Днепропетровской области обворовывают фермеров

На Днепропетровщине мужчины в течение месяца обворовывали фермеров.

Сегодня 17:14
2
просмотров
В Днепре существенно подорожали яйца: обзор по супермаркетам
В Днепре существенно подорожали яйца: обзор по супермаркетам

Прогнозируют, что куриные яйца в этом году снова будут рекордсменом по росту цен.

Сегодня 16:37
6
просмотров
В Днепре и области стремительно растет заболеваемость ОРВИ
В Днепре и области стремительно растет заболеваемость ОРВИ

За прошедшую неделю количество больных ОРВИ выросло на 21%.

Сегодня 16:21
6
просмотров
НПЗ на Днепропетровщине производил горючее-фальсификат
НПЗ на Днепропетровщине производил горючее-фальсификат

НПЗ на Днепропетровщине производил бензин-фальсификат.

Сегодня 15:14
5
просмотров
Skoda врезалась в столб и перевернулась: в больнице Кривого Рога рассказали, в каком состоянии пострадавшие подростки
Skoda врезалась в столб и перевернулась: в больнице Кривого Рога рассказали, в каком состоянии пострадавшие подростки

Вчера, 15 октября, в Кривом Роге произошла ужасная авария.

Сегодня 15:00
6
просмотров
В Днепре мужчина отравился фреоном из холодильника
В Днепре мужчина отравился фреоном из холодильника

В Днепре спасали мужчину, отравившегося токсичным фреоном.

Сегодня 14:35
7
просмотров
Ветераны из Днепра могут получить деньги на развитие бизнеса: что нужно и как это сделать
Ветераны из Днепра могут получить деньги на развитие бизнеса: что нужно и как это сделать

Ветераны в Украине могут получить стартовый капитал от государства для открытия своего дела. Это грантовая помощь, заявление на которую можно подать онлайн. Сделать это может как сам участник боевых действий, так и его родственники. Размер гранта  составляет до 250 тыс…

Сегодня 14:28
4
просмотров
В Днепре в ближайшее время подорожают овощи, фрукты и молочка: ежемесячно 5-10%
В Днепре в ближайшее время подорожают овощи, фрукты и молочка: ежемесячно 5-10%

В ближайшее время в Украине, в частности, в Днепре, может подорожать ряд товаров.

Сегодня 14:19
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх