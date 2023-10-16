На Днепр надвигается холодный антициклон Verena: синоптик рассказала, когда снова немного потеплеет

Уже во вторник, 17 октября, в Украину придет антициклон Verena – он прогонит осадки, даже выйдет солнышко, однако все равно будет холодно.
Об этом сообщила на своей странице в ФБ известный синоптик Наталья Диденко.
Итак, 17 октября без осадков в Украине. Днем в большинстве областей +8+12 градусов, на юге +12+16 градусов. На востоке и севере – порывистый северо-западный ветер, осторожно! Да и шапки уже не помешают, потому что в ближайшую ночь и завтра утром всего +1+6 градусов, местами заморозки, – отметила Наталья Диденко.
По ее прогнозу, вся неделя в Украине — холодная, а на севере и западе местами пройдет мокрый снег.
В пятницу, субботу, воскресенье будет еще холоднее и в субботу на севере и западе местами пройдет мокрый снег, – добавила синоптик.
Но есть и хорошая новость: Наталья Диденко пишет, что на следующей неделе потеплеет.
Хочу забросить обнадеживающий ориентировочный прогноз – на следующей неделе, хоть и не надолго, но потеплеет, – написала она.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине уже началась зима: где выпал снег и ударили морозы.
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