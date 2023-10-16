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В Украине уже началась зима: где выпал снег и ударили морозы

Сегодня 11:50
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Надеемся, в Днепре такая погода будет не скоро...

Новости Днепра про В Украине уже началась зима: где выпал снег и ударили морозы

В Украине уже началась настоящая зима – Карпаты засыпало снегом. Кроме того, там ударил мороз.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

На 08:00 16.10.2023 на горе Пип Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 м), ветер западный, 4 м/с, температура воздуха -6°С, – говорится в сообщении.

А это видео из сети:

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области объявили желтый уровень опасности.

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Новости Днепра про В Украине уже началась зима: где выпал снег и ударили морозыУкраїнська Новости Днепра про В Украине уже началась зима: где выпал снег и ударили морозыРусский

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