У Дніпро суне холодний антициклон Verena: синоптик розповіла, коли знову трішки потепліє

Готуйте теплі речі!

Уже у вівторок, 17 жовтня, в Україну прийде антициклон Verena – він прогоне опади, навіть вийде сонечко, проте однаково буде холодно.

Про це повідомила на своїй сторінці у ФБ відомий синоптик Наталка Діденко.

Отже, 17 жовтня без опадів в Україні. Удень у більшості областей передбачається +8+12 градусів, на півдні +12+16 градусів. На сході та півночі – рвучкий північно-західний вітер, обережно! Та й шапки вже не завадять, бо найближчої ночі та завтра вранці лише +1+6 градусів, місцями заморозки, – зазначила Наталка Діденко.

За її прогнозом, увесь тиждень в Україні – холодний, а на півночі та заході місцями пройде мокрий сніг.

У п’ятницю, суботу, неділю буде ще холодніше і в суботу на півночі та заході місцями пройде мокрий сніг, – додала синоптик.

Але є й хороша новина: Наталка Діденко пише, що на наступному тижні потепліє.

Хочу закинути обнадійливий орієнтовний прогноз – на наступному тижні, хоч і не надовго, але потепліє, – написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні вже почалася зима: де випав сніг та вдарили морози.

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