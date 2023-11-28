На дне Каховского водохранилища обнаружили 500-летние ядра, которыми казаки разрушали корабли

В Никопольском районе обнаружили уникальные артефакты.

Пушечные ядра, которым более 500 лет в Краеведческий музей принесли местные жители. Уникальные артефакты нашли, когда рылись в песке, где когда-то было водохранилище. Именно здесь 5 веков назад располагалась Томаковская Запорожская Сечь, передает Dnepr.info со ссылкой Суспільне.

Заместитель директора Краеведческого музея Никополя Мирослав Жуковский несказанно обрадовался, когда ему принесли уникальные артефакты. Каменные пушечные ядра сейчас хранят в специальной коробке. Для музейщиков это важный предмет экспозиции, ведь именно эти самодельные боеприпасы казаков разрушали вражеские корабли.

Перед вами каменные ядра. Им по 450–500 лет. Они были непосредственно на территории Томаковской Запорожской Сечи. Ребята принесли, сказали: «Вот вам дяденька, ядра, это для вас». Сами можете представить, какое у меня счастье было, получить такой подарок, – говорит заместитель директора музея

Всего местные подарили 9 найденных ядер. Как говорит Мирослав, боеприпасы сделаны из известняка, поэтому мыть их боится, чтобы не рассыпались. Изготовлялись они вручную под размер пушек. Сохранились ядра благодаря тому, что все эти годы лежали в песке.

Кроме ядер Краеведческий музей получил не менее важный артефакт – казацкий погребальный крест 18 века. Нашли его на месте бывшего казацкого зимовника.

Чтобы достать крест со дна, пришлось попотеть, потому что эти места постоянно простреливаются. Во время специальной экспедиции артефакт забрали и поместили в коллекцию.

Выходить в водохранилище запрещено, но музейщик просит тех людей, которые решили рискнуть, приносить найденные артефакты в музей, чтобы они сохранились для будущих поколений.

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