На дні Каховського водосховища віднайшли 500-річні ядра, якими козаки руйнували кораблі

У Нікопольському районі віднайшли унікальні артефакти.

Гарматні ядра, яким понад 500 років до Краєзнавчого музею принесли місцеві мешканці. Унікальні артефакти знайшли, коли копирсалися у піску, де колись було водосховище. Саме тут 5 століть тому розташовувалася Томаківська Запорізька Січ передає Dnepr.info з посиланням на Суспільне.

Заступник директора Краєзнавчого музею Нікополя Мирослав Жуковський невимовно зрадів, коли йому принесли унікальні артефакти. Кам’яні гарматні ядра зараз зберігає у спеціальній коробці. Для музейників це важливий предмет експозиції, адже саме цими саморобними боєприпасами козаки руйнували ворожі кораблі.

Перед вами кам’яні ядра. Їм по 450-500 років. Вони були безпосередньо біля території Томаківської Запорозької Січі. Хлопці принесли, сказали: «От вам дядєнька, ядра, це для вас». Самі можете уявити, яке у мене щастя було, отримати такий подарунок, – каже заступник директора музею

Усього місцеві подарували 9 знайдених ядер. Як каже пан Мирослав, боєприпаси зроблені з вапняку, тому мити їх боїться, щоб не розсипалися. Виготовлялися вони вручну під розмір гармат. Збереглися ядра завдяки тому, що всі ці роки лежали в піску.

Окрім ядер Краєзнавчий музей отримав не менш важливий артефакт – козацький поховальний хрест 18 століття. Знайшли його на місці колишнього козацького зимівника.

Щоб дістати хрест з дна довелося попітніти, бо ці місця постійно прострілюються. Під час спеціальної експедиції артефакт благополучно забрали та помістили в колекцію.

Наразі виходити до водосховища заборонено, але музейник прохає тих людей, які вирішили ризикнути, приносити знайдені артефакти до музею, щоб вони збереглися у музеї.

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