На дні Каховського водосховища віднайшли 500-річні ядра, якими козаки руйнували кораблі

Гарматні ядра, яким понад 500 років до Краєзнавчого музею принесли місцеві мешканці. Унікальні артефакти знайшли, коли копирсалися у піску, де колись було водосховище. Саме тут 5 століть тому розташовувалася Томаківська Запорізька Січ передає Dnepr.info з посиланням на Суспільне.
Заступник директора Краєзнавчого музею Нікополя Мирослав Жуковський невимовно зрадів, коли йому принесли унікальні артефакти. Кам’яні гарматні ядра зараз зберігає у спеціальній коробці. Для музейників це важливий предмет експозиції, адже саме цими саморобними боєприпасами козаки руйнували ворожі кораблі.
Перед вами кам’яні ядра. Їм по 450-500 років. Вони були безпосередньо біля території Томаківської Запорозької Січі. Хлопці принесли, сказали: «От вам дядєнька, ядра, це для вас». Самі можете уявити, яке у мене щастя було, отримати такий подарунок, –каже заступник директора музею
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