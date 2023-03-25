На час ближе к победе: этой ночью Украина переходит на летнее время

Этот процесс утвержден в постановлении правительства от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».
Имейте в виду, что на смартфонах, ноутбуках, планшетах и других современных гаджетах время переводится автоматически. В противном случае придется это делать вручную.
Рекомендуется сегодня вечером лечь спать пораньше, чтобы ваш организм не почувствовал недостаток одного часа сна.
Отметим, смена времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября — на зимнее время.
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Украина в конце марта перейдет на летнее время.
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