На годину ближче до перемоги: цієї ночі Україна переходить на літній час

Уночі з суботи на неділю, 26 березня, о третій годині за київським часом в Україні відбудеться перехід на літній час. Стрілки годинника треба перевести на годину вперед.

Цей процес затверджений у постанові уряду від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

Майте на увазі, що на смартфонах, ноутбуках, планшетах та інших сучасних гаджетах час переводиться автоматично. В іншому випадку доведеться це робити вручну.

Рекомендується сьогодні ввечері лягти спати раніше, аби ваш організм не відчув нестачу однієї години сну.

Зазначимо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий час.

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