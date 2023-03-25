На годину ближче до перемоги: цієї ночі Україна переходить на літній час

Цей процес затверджений у постанові уряду від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.
Майте на увазі, що на смартфонах, ноутбуках, планшетах та інших сучасних гаджетах час переводиться автоматично. В іншому випадку доведеться це робити вручну.
Рекомендується сьогодні ввечері лягти спати раніше, аби ваш організм не відчув нестачу однієї години сну.
Зазначимо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий час.
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