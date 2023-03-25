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На годину ближче до перемоги: цієї ночі Україна переходить на літній час

Сьогодні 15:43
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Уночі з суботи на неділю, 26 березня, о третій годині за київським часом в Україні відбудеться перехід на літній час. Стрілки годинника треба перевести на годину вперед.

Новости Днепра про На годину ближче до перемоги: цієї ночі Україна переходить на літній час

Цей процес затверджений у постанові уряду від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

Майте на увазі, що на смартфонах, ноутбуках, планшетах та інших сучасних гаджетах час переводиться автоматично. В іншому випадку доведеться це робити вручну. 

Рекомендується сьогодні ввечері лягти спати раніше, аби ваш організм не відчув нестачу однієї години сну.

Зазначимо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий час.

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Новости Днепра про На годину ближче до перемоги: цієї ночі Україна переходить на літній часУкраїнська Новости Днепра про На годину ближче до перемоги: цієї ночі Україна переходить на літній часРусский

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