Мэр Днепра о подрыве Каховской ГЭС: «Прошу успокоиться и прекратить панику»

В результате – она полностью разрушена.
У многих днепрян это вызвало беспокойство, в частности, горводоканал наблюдает резкое повышение забора воды жителями.
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал подрыв Каховской ГЭС и заверил, что это никак не отразится на водоснабжении города.
Уважаемые горожане, информирую вас официально, что подрыв на Каховском водохранилище не влияет на водоснабжение города Днепр. Сейчас горводоканал наблюдает резкое повышение забора воды жителями города. Прошу успокоиться и прекратить панику. Доверяем только официальным источникам информации. Следим за сообщениями ВГА и горсовета. Сейчас «Днепрогорводоканал» готовит технический отчет для территориальной громады. Спасибо за внимание, – написал Филатов!
Напомним, ранее мы писали: Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о ситуации и какие угрозы существуют.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге скупают питьевую воду.
Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
Каховскую ГЭС взорвали. Собрали все, что известно по состоянию на…
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6…
Важная информация!
В Кривом Роге скупают питьевую воду.
Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
Каховскую ГЭС взорвали. Собрали все, что известно по состоянию на данный момент.
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6 июня, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 211 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 35 ракет.
Сегодня ночью, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
В небе над Днепропетровской областью силы ПВО сбили ракету и два беспилотника.
Сегодня, 6 июня, в Днепре изменится движение трамваев №1, №18 и №19.
Уровень воды падает со скоростью около 15 см в час. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призвал никопольчан сделать максимально возможный запас воды.
Российские военные ночью, 6 июня, атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Силы ПВО ВСУ уничтожили все враждебные цели.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!