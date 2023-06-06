Мэр Днепра о подрыве Каховской ГЭС: «Прошу успокоиться и прекратить панику»

Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

В результате – она полностью разрушена.

У многих днепрян это вызвало беспокойство, в частности, горводоканал наблюдает резкое повышение забора воды жителями.

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал подрыв Каховской ГЭС и заверил, что это никак не отразится на водоснабжении города.

Уважаемые горожане, информирую вас официально, что подрыв на Каховском водохранилище не влияет на водоснабжение города Днепр. Сейчас горводоканал наблюдает резкое повышение забора воды жителями города. Прошу успокоиться и прекратить панику. Доверяем только официальным источникам информации. Следим за сообщениями ВГА и горсовета. Сейчас «Днепрогорводоканал» готовит технический отчет для территориальной громады. Спасибо за внимание, – написал Филатов!

Напомним, ранее мы писали: Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о ситуации и какие угрозы существуют.

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