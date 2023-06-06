Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мер Дніпра про підрив Каховської ГЕС: “Прошу заспокоїтись та припинити паніку”

Мер Дніпра про підрив Каховської ГЕС: “Прошу заспокоїтись та припинити паніку”

Сьогодні 11:25
просмотров

Сьогодні вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Новости Днепра про Мер Дніпра про підрив Каховської ГЕС:

У результаті – вона повністю зруйнована.

У багатьох дніпрян це викликало занепокоєння, зокрема міськводоканал спостерігає різке підвищення забору води мешканцями.

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував підрив Каховської ГЕС та запевнив, що це ніяк не вплине на водопостачання міста. 

Шановні містяни, інформую вас офіційно, що підрив на Каховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста Дніпро. Зараз міськводоканал спостерігає різке підвищення забору води мешканцями Міста. Прошу заспокоїтись та припинити паніку. Довіряємо тілько офіційним джерелам інформації. Слідкуємо за повідомленнями ВЦА та міськради. Зараз «Дніпроміськводоканал» готує технічний звіт для територіальної громади. Дякую за увагу, – написав Філатов!

Новости Днепра про Мер Дніпра про підрив Каховської ГЕС:

Нагадаємо, раніше ми писали, Підрив Каховської ГЕС: усе, що відомо про ситуацію та які загрози існують.

Читайте також:

 

Новости Днепра про Мер Дніпра про підрив Каховської ГЕС: Українська Новости Днепра про Мер Дніпра про підрив Каховської ГЕС: Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС
    новини України
    Сьогодні 11:53
    Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

    Під воду йдуть цілі села.

    У Кривому Розі люди масово скуповують питну воду після новин про підрив Каховської ГЕС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:04
    У Кривому Розі люди масово скуповують питну воду після новин про підрив Каховської ГЕС

    У Кривому Розі скуповують питну воду.

    Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація з водопостачанням у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:51
    Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація з водопостачанням у Дніпрі

    Сьогодні вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

    Підрив Каховської ГЕС: усе, що відомо про ситуацію та які загрози існують
    новини України
    Сьогодні 10:17
    Підрив Каховської ГЕС: усе, що відомо про ситуацію та які загрози існують

    Каховську ГЕС підірвали. Зібрали все, що відомо станом на зараз.

    Наверх