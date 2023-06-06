Мер Дніпра про підрив Каховської ГЕС: “Прошу заспокоїтись та припинити паніку”

Сьогодні вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

У результаті – вона повністю зруйнована.

У багатьох дніпрян це викликало занепокоєння, зокрема міськводоканал спостерігає різке підвищення забору води мешканцями.

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував підрив Каховської ГЕС та запевнив, що це ніяк не вплине на водопостачання міста.

Шановні містяни, інформую вас офіційно, що підрив на Каховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста Дніпро. Зараз міськводоканал спостерігає різке підвищення забору води мешканцями Міста. Прошу заспокоїтись та припинити паніку. Довіряємо тілько офіційним джерелам інформації. Слідкуємо за повідомленнями ВЦА та міськради. Зараз «Дніпроміськводоканал» готує технічний звіт для територіальної громади. Дякую за увагу, – написав Філатов!