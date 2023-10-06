«Машины царапают злые дети»: у ЖК в Днепре вывесили странное предупреждение

Вблизи жилого комплекса Кировский вывесили предупредительную табличку, где водителей просят не ставить машины, потому что их царапают злые дети.
Стоянка запрещена. Царапают машины злые дети, — говорится на табличке.
Странная табличка удивила горожан, оценивших чувство юмора автора предупредительного плаката. Однако не совсем понятно, правда ли кто-нибудь царапал припаркованные автомобили.
Напомним, ранее водители в Днепре креативно извинялись за приобретенные Tesla после скандала с Илоном Маском. Кроме этого, на улице Янтарной автомобиль застрял на парапете, а владелец оставил на капоте записку с пояснениями.
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