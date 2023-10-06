«Машины царапают злые дети»: у ЖК в Днепре вывесили странное предупреждение

В Днепре на проспекте Александра Поля вывесили странное предупреждение.

Вблизи жилого комплекса Кировский вывесили предупредительную табличку, где водителей просят не ставить машины, потому что их царапают злые дети.

Стоянка запрещена. Царапают машины злые дети, — говорится на табличке.

Странная табличка удивила горожан, оценивших чувство юмора автора предупредительного плаката. Однако не совсем понятно, правда ли кто-нибудь царапал припаркованные автомобили.

Напомним, ранее водители в Днепре креативно извинялись за приобретенные Tesla после скандала с Илоном Маском. Кроме этого, на улице Янтарной автомобиль застрял на парапете, а владелец оставил на капоте записку с пояснениями.

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