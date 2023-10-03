У Дніпрі після скандалу з Ілоном Маском водії креативно вибачаються за придбані Tesla

Він опублікував мем про президента Володимира Зеленського та допомогу Україні.
У своєму акаунті в X Маск поділився старим мемом із Зеленським, але додав до нього дуже цинічний підпис.
Коли минуло п’ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів, – підписав він фото.
Пост Маска обурив користувачів соцмережі. Багато відомих людей, політичних діячів та звичайних користувачів засудили бізнесмена.
Підтримка України – це найкраща інвестиція в національну безпеку, яку ми коли-небудь робили”, – відреагував на допис Маска старший радник Конгресу США Пол Массаро.
Мешканці Дніпра також відреагували на мем, а деякі навіть вибачились за купівлю “Тесли”.
Вибачте, купив Tesla до того, як взнав, що Ілон Маск мудак, – йдеться в написі на машині.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв’язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі. Пізніше сам бізнесмен прокоментував цю інформацію.
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