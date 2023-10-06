“Машини дряпають злі діти”: біля ЖК у Дніпрі вивісили дивне попередження

У Дніпрі на проспекті Олександра Поля вивісили дивне попередження.

Поблизу житлового комплексу Кіровський вивісили попереджувальну табличку, де водіїв просять не ставити машини, бо їх дряпають злі діти.

Стоянка заборонена. Дряпають машини злі діти, – йдеться на табличці.

Дивна табличка здивувала містян, які оцінили почуття гумору автора попереджувального плаката. Однак не зовсім зрозуміло, чи правда хтось нівечив припарковані автомобілі.

Нагадаємо, раніше водії у Дніпрі креативно вибачалися за придбані Tesla після скандалу з Ілоном Маском. Крім цього, на вулиці Янтарній автівка застрягла на парапеті, а власник залишив на капоті записку з поясненнями.

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