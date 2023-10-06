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  • “Машини дряпають злі діти”: біля ЖК у Дніпрі вивісили дивне попередження

“Машини дряпають злі діти”: біля ЖК у Дніпрі вивісили дивне попередження

Сьогодні 20:02
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У Дніпрі на проспекті Олександра Поля вивісили дивне попередження.

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Поблизу житлового комплексу Кіровський вивісили попереджувальну табличку, де водіїв просять не ставити машини, бо їх дряпають злі діти.

Стоянка заборонена. Дряпають машини злі діти, – йдеться на табличці. 

Дивна табличка здивувала містян, які оцінили почуття гумору автора попереджувального плаката. Однак не зовсім зрозуміло, чи правда хтось нівечив припарковані автомобілі.

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Нагадаємо, раніше водії у Дніпрі креативно вибачалися за придбані Tesla після скандалу з Ілоном Маском. Крім цього, на вулиці Янтарній автівка застрягла на парапеті, а власник залишив на капоті записку з поясненнями. 

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