“Машини дряпають злі діти”: біля ЖК у Дніпрі вивісили дивне попередження

Поблизу житлового комплексу Кіровський вивісили попереджувальну табличку, де водіїв просять не ставити машини, бо їх дряпають злі діти.
Стоянка заборонена. Дряпають машини злі діти, – йдеться на табличці.
Дивна табличка здивувала містян, які оцінили почуття гумору автора попереджувального плаката. Однак не зовсім зрозуміло, чи правда хтось нівечив припарковані автомобілі.
Нагадаємо, раніше водії у Дніпрі креативно вибачалися за придбані Tesla після скандалу з Ілоном Маском. Крім цього, на вулиці Янтарній автівка застрягла на парапеті, а власник залишив на капоті записку з поясненнями.
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