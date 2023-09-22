Автівка у Дніпрі застрягла на парапеті: стало відомо, як це сталося

Мешканці Дніпра все гадали, як автівка опинилася у такому дивному положенні.

Зранку 22 вересня у Дніпрі на вулиці Янтарній люди побачили Renault, задня частина якого була на парапеті, а передня – на тротуарі нижче. Станом на 11:00 автівка досі перебуває у “завислому” положенні. На щастя, ніхто не постраждав.

За попередньою інформацією від водія Renault, він хотів дістати речі з машини. Чоловік відкрив багажник, і в цей час автівка скотилася з парапету. Про це пише Інформатор.

Чимало людей цікавляться, як так сталося, і для допитливих містян водій залишив записку з поясненням на лобовому склі. У тексті водій обіцяє прибрати авто наступного дня за допомогою евакуатора.

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