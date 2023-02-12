Льдину оторвало от берега: на Днепропетровщине 30 рыбаков оказались в ловушке

Погода в области меняется каждый день: то мороз, то оттепель.

Но это не останавливает людей, стремящихся выйти на лед: прокатиться или порыбачить.

Так, на Каменском водохранилище около 30 рыбаков оказались в ловушке на льдине, которую оторвало от берега и разделило на части.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области. Вызов на линию «102» поступил в 11:45.

На помощь рыбакам поспешили правоохранители, водные полицейские и спасатели. Пока удалось спасти 15 мужчин, их жизни ничего не угрожает. Сейчас полицейские пытаются оказать помощь другим рыбакам, которые все еще находятся на льду, оторванные от берега.

Спасательная операция продолжается.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: