Льдину оторвало от берега: на Днепропетровщине 30 рыбаков оказались в ловушке

Но это не останавливает людей, стремящихся выйти на лед: прокатиться или порыбачить.
Так, на Каменском водохранилище около 30 рыбаков оказались в ловушке на льдине, которую оторвало от берега и разделило на части.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области. Вызов на линию «102» поступил в 11:45.
На помощь рыбакам поспешили правоохранители, водные полицейские и спасатели. Пока удалось спасти 15 мужчин, их жизни ничего не угрожает. Сейчас полицейские пытаются оказать помощь другим рыбакам, которые все еще находятся на льду, оторванные от берега.
Спасательная операция продолжается.
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