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  • Льдину оторвало от берега: на Днепропетровщине 30 рыбаков оказались в ловушке

Льдину оторвало от берега: на Днепропетровщине 30 рыбаков оказались в ловушке

Сегодня 14:35
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Погода в области меняется каждый день: то мороз, то оттепель.

Новости Днепра про Льдину оторвало от берега: на Днепропетровщине 30 рыбаков оказались в ловушке

Но это не останавливает людей, стремящихся выйти на лед: прокатиться или порыбачить.

Так, на Каменском водохранилище около 30 рыбаков оказались в ловушке на льдине, которую оторвало от берега и разделило на части.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области. Вызов на линию «102» поступил в 11:45.

На помощь рыбакам поспешили правоохранители, водные полицейские и спасатели. Пока удалось спасти 15 мужчин, их жизни ничего не угрожает. Сейчас полицейские пытаются оказать помощь другим рыбакам, которые все еще находятся на льду, оторванные от берега.

Новости Днепра про Льдину оторвало от берега: на Днепропетровщине 30 рыбаков оказались в ловушке

Новости Днепра про Льдину оторвало от берега: на Днепропетровщине 30 рыбаков оказались в ловушке

Спасательная операция продолжается.

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Новости Днепра про Льдину оторвало от берега: на Днепропетровщине 30 рыбаков оказались в ловушкеУкраїнська Новости Днепра про Льдину оторвало от берега: на Днепропетровщине 30 рыбаков оказались в ловушкеРусский

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