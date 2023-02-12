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  • Крижину відірвало від берега: на Дніпропетровщині 30 рибалок опинилися в пастці

Крижину відірвало від берега: на Дніпропетровщині 30 рибалок опинилися в пастці

Сьогодні 14:35
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Погода в області змінюється кожен день: то мороз, то відлига.

Новости Днепра про Крижину відірвало від берега: на Дніпропетровщині 30 рибалок опинилися в пастці

Але це не зупиняє людей, які прагнуть вийти на лід: покататися чи порибалити.

Так, на Кам’янському водосховищі близько 30 рибалок опинилися в пастці на крижині, яку відірвало від берега та розділило на частини.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «102» надійшов об 11:45.

На допомогу рибалкам поспішили правоохоронці, водні поліцейські та рятувальники. Наразі вдалося врятувати 15 чоловіків, їхньому життю нічого не загрожує. Зараз поліцейські намагаються надати допомогу іншим рибалкам, які все ще перебувають на льоду, відірвані від берега.

Новости Днепра про Крижину відірвало від берега: на Дніпропетровщині 30 рибалок опинилися в пастці

Новости Днепра про Крижину відірвало від берега: на Дніпропетровщині 30 рибалок опинилися в пастці

Рятувальна операція триває.

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Новости Днепра про Крижину відірвало від берега: на Дніпропетровщині 30 рибалок опинилися в пастціУкраїнська Новости Днепра про Крижину відірвало від берега: на Дніпропетровщині 30 рибалок опинилися в пастціРусский

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