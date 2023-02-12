Крижину відірвало від берега: на Дніпропетровщині 30 рибалок опинилися в пастці

Але це не зупиняє людей, які прагнуть вийти на лід: покататися чи порибалити.
Так, на Кам’янському водосховищі близько 30 рибалок опинилися в пастці на крижині, яку відірвало від берега та розділило на частини.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «102» надійшов об 11:45.
На допомогу рибалкам поспішили правоохоронці, водні поліцейські та рятувальники. Наразі вдалося врятувати 15 чоловіків, їхньому життю нічого не загрожує. Зараз поліцейські намагаються надати допомогу іншим рибалкам, які все ще перебувають на льоду, відірвані від берега.
Рятувальна операція триває.
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