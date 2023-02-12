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  • Погибла 53-летняя женщина: утром россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерии

Погибла 53-летняя женщина: утром россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерии

Сегодня 11:39
просмотров

Ночь в области прошла относительно спокойно, но уже утром россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерии.

Новости Днепра про Погибла 53-летняя женщина: утром россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

К сожалению, погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадавшая – 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение.

Кроме того, в городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.

Информация уточняется.

Новости Днепра про Погибла 53-летняя женщина: утром россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерии

Новости Днепра про Погибла 53-летняя женщина: утром россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерии

Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что глава облсовета рассказал о вражеских дронах, которые вчера летели на Днепропетровщину.

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Новости Днепра про Погибла 53-летняя женщина: утром россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерииУкраїнська Новости Днепра про Погибла 53-летняя женщина: утром россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерииРусский

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