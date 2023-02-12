В Украине тоже могут произойти мощные землетрясения, – сейсмолог НАН

Мощные землетрясения могут произойти и на территории Украины. Самые активные толчки с интенсивностью 8 баллов возможны на юго-западе Одесской области.
Об этом сообщил сейсмолог НАН Александр Кендзера в эфире телемарафона.
Он объяснил, что в Украине возможны землетрясения, ведь она находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Этот сейсмоактивный пояс постоянно генерирует подземные толчки. Сейсмолог добавил, что землетрясения зависят от того, с какой скоростью движутся плиты, что приводит к накоплению энергии.
Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты. Очевидно, что движение этих плит остановить невозможно, потому рано или поздно там будут землетрясения, – сказал он.
Также Александр Кендзера напомнил о зоне Вранча, расположенной в Румынии и захватывающей часть территории Украины. Если на этой сейсмоактивной плите начнутся толчки, во многих областях Украины их почувствуют.
Кроме того, в Украине есть свои сейсмоактивные зоны – они расположены возле Крыма и Закарпатья.
Отметим: по словам сейсмолога НАН, движения тектонических плит не могут быть связаны с ракетными ударами по Украине.
Напомним, ранее мы писали, что количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.
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