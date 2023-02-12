В Украине тоже могут произойти мощные землетрясения, – сейсмолог НАН

В Украине возможны землетрясения, ведь она находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция.

Мощные землетрясения могут произойти и на территории Украины. Самые активные толчки с интенсивностью 8 баллов возможны на юго-западе Одесской области.

Об этом сообщил сейсмолог НАН Александр Кендзера в эфире телемарафона.

Он объяснил, что в Украине возможны землетрясения, ведь она находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Этот сейсмоактивный пояс постоянно генерирует подземные толчки. Сейсмолог добавил, что землетрясения зависят от того, с какой скоростью движутся плиты, что приводит к накоплению энергии.

Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты. Очевидно, что движение этих плит остановить невозможно, потому рано или поздно там будут землетрясения, – сказал он.

Также Александр Кендзера напомнил о зоне Вранча, расположенной в Румынии и захватывающей часть территории Украины. Если на этой сейсмоактивной плите начнутся толчки, во многих областях Украины их почувствуют.

Кроме того, в Украине есть свои сейсмоактивные зоны – они расположены возле Крыма и Закарпатья.

Отметим: по словам сейсмолога НАН, движения тектонических плит не могут быть связаны с ракетными ударами по Украине.

Напомним, ранее мы писали, что количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.

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