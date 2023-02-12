В Днепре будут собирать информацию о COVID-19 из сточных вод: подробности

Об этом сообщает «Суспільне Дніпро».
Эпидемиологи говорят, канализация дает показательный результат, ведь в теле человека вирус появляется сразу после заражения. В то время как симптомы недуга проявляются через две недели.
Были выбраны в Днепре три станции аэрации, в Каменском две, Кривой Рог – три, и одна в Павлограде, всего девять точек, – рассказал генеральный директор центра контроля и профилактики болезней Сергей Вальчук.
Вместе с циркуляцией коронавируса обнаруживают даже грипп.
Вирус в канализации появляется на неделю-две раньше, чем подъем заболеваемости, потому что вирус человек начинает выделять через час-два после того, как инфицировался, никаких симптомов еще нет, – сказал проектный менеджер международной организации PATH Роман Родина.
Анализы сточных вод на Днепропетровщине собирают дважды в неделю. Исследуют образцы методом ПЦР-тестирования.
Отмечается, что исследование сточных вод профинансировано международной организацией. В течение двух последующих лет планируют распространить анализы на всю страну, а затем передать проект государству.
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