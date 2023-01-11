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Криворожский пловец завоевал награды на соревнованиях в Германии

Сегодня 18:45
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Об этом сообщает ДЮСШ №1 Кривого Рога на своей странице в Фейсбуке.

Новости Днепра про Криворожский пловец завоевал награды на соревнованиях в Германии

Воспитанник криворожской ДЮСШ №1, мастер спорта Украины по плаванию Даниил Бровко показал отличные результаты на турнирах по плаванию в Германии и получил целый ряд медалей.

Новости Днепра про Криворожский пловец завоевал награды на соревнованиях в Германии

В бассейне на 25 метров спортсмен показал такие результаты:

  • 50 метров (свободный стиль) – 25.20;
  • 100 метров (свободный стиль) – 53.11;
  • 200 метров (свободный стиль) – 2.1;
  • 100 метров (свободный стиль в эстафете) – 52,56;
  • 50 метров (на спине) – 29.20;
  • 100 метров (на спине) – 1.4.10;
  • 100 метров (на спине в эстафете) – 1.3.02;
  • 100 метров (комплексное плавание) – 1.4.0;4
  • 50 метров (баттерфляй) – 27.17.

Девятнадцатилетнего спортсмена тренируют Олег Ржепецкий и Татьяна Щипакова.

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Новости Днепра про Криворожский пловец завоевал награды на соревнованиях в ГерманииУкраїнська Новости Днепра про Криворожский пловец завоевал награды на соревнованиях в ГерманииРусский

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