Криворожский пловец завоевал награды на соревнованиях в Германии

Воспитанник криворожской ДЮСШ №1, мастер спорта Украины по плаванию Даниил Бровко показал отличные результаты на турнирах по плаванию в Германии и получил целый ряд медалей.
В бассейне на 25 метров спортсмен показал такие результаты:
Девятнадцатилетнего спортсмена тренируют Олег Ржепецкий и Татьяна Щипакова.
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