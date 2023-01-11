Плавець з Дніпропетровщини здобув нагороди на змаганнях у Німеччині

Вихованець криворізької ДЮСШ № 1, майстер спорту України з плавання Данило Бровко показав відмінні результати на турнірах з плавання в Німеччині та здобув цілу низку медалей.
У басейні на 25 метрів спортсмен показав такі результати:
Дев’ятнадцятирічного спортсмена тренують Олег Ржепецький та Тетяна Щипакова.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 11 січня, о 03.42 на лінію «101» повідомили про…
Поліціянти встановили від чого загинули хлопчики з Кривого Рогу, яких…
У Кривому Розі піймали "ділка", який допомагав військовозобов'язаним виїжджати за…
У Кривому Розі на одній із заправок почався скандал через…