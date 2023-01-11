Плавець з Дніпропетровщини здобув нагороди на змаганнях у Німеччині

Про це повідомляє ДЮСШ № 1 Кривого Рогу на своїй сторінці у Фейсбук.

Вихованець криворізької ДЮСШ № 1, майстер спорту України з плавання Данило Бровко показав відмінні результати на турнірах з плавання в Німеччині та здобув цілу низку медалей.

У басейні на 25 метрів спортсмен показав такі результати:

50 метрів (вільний стиль) – 25.20;

100 метрів (вільний стиль) – 53.11;

200 метрів (вільний стиль) – 2.1;

100 метрів (вільний стиль в естафеті) – 52,56;

50 метрів (на спині) – 29.20;

100 метрів (на спині) – 1.4.10;

100 метрів (на спині в естафеті) – 1.3.02;

100 метрів (комплексне плавання) – 1.4.0;

50 метрів (баттерфляй) – 27.17

Дев’ятнадцятирічного спортсмена тренують Олег Ржепецький та Тетяна Щипакова.

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