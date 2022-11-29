Круглые «окна» со сменными панелями: как выглядели первые «биг-борды» в Днепре

Огромные рекламные конструкции вдоль дорог казалось были всегда. Но раньше «биг-борды» выглядели иначе и размещали их в местах наибольшего скопления людей, где горожане проводили свой досуг и отдыхали.

Первые прообразы современных биг-бордов в Днепре появились на Победе, а после – и в других уголках города. Это были высокие конструкции с круглыми «окнами», в которые по мере необходимости вставлялся тот или иной рисунок. В 1970-х годах такие конструкции уже появились в разных районах города. Назывались они «малые архитектурные формы». Рекламы как таковой по сути тогда не было, поэтому в круглые «окна» вставлялись разные агитационные плакаты, нарисованные иногда вручную. «Рекламу» того времени клеили на специальные планшеты, которые вставляли в «окна».

Конструкции были высотой несколько метров, устанавливались в самых оживленных местах. Сейчас таких конструкций уже не найти.

Также в ходу были огромные стенды, на которые «устанавливали» разные материалы. Они могли быть текстовые или рисованные. Чаще всего их можно было встретить у заводов и в парках.

Кое –где еще можно увидеть старые ржавые стенды. Но некоторым из них повезло больше, их привели в порядок и сделали площадкой для расклейки объявлений.

фото: Вячеслав Красовский

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